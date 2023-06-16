



Россия откроет филиал посольства в Иерусалиме

Через пять лет после того, как США открыли свое новое посольство в Иерусалиме, Россия намерена последовать их примеру, сообщает “Исраэль Хайом”.

По словам издания, Россия и Израиль договорились открыть филиал российского посольства в центре Иерусалима.



В соглашении между муниципалитетом Иерусалима и МИД РФ Россия официально взяла на себя обязательства по планированию, строительству и эксплуатации консульского отделения на стоянке Хамаалот на улице Кинг-Джордж в центре Иерусалима. Взамен город пообещал не экспроприировать землю в пользу линии скоростного трамвая, которая, как ожидается, пройдет поблизости, подобрав вместо этого альтернативные транспортные решения.



Город также позволит оформить россиянам в собственность участок длиной 100 метров, который будет использоваться для дороги к будущему дипломатическому комплексу, и снимет любые иски или требования со стороны Российской Федерации, которая на протяжении многих лет уклоняется от уплаты налогов, как того требует закон.



Дипломатический комплекс будет оказывать консульские услуги жителям Иерусалима и его окрестностей, а также размещать дипломатов, придав земле более высокий статус, чем статус консульства. По соглашению строительство будет завершено в течение пяти лет с возможностью продления до десяти лет.