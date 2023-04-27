



Россия отклонила запрос США о посещении журналиста Гершковича

Министерство иностранных дел России отклонило просьбу американского посольства о посещении задержанного 11 марта репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича.



Об этом внешнеполитическое ведомство РФ объявило в четверг, 27 апреля.



По данным российского МИД, такая мера была принята в ответ на отказ Вашингтона оформить визы для "представителей журналистского пула" РФ.



Напомним, Гершкович был арестован в прошлом месяце по обвинению в "шпионаже". В США его арест признали неправомерным.

