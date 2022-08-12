Новости » Политика
Россия отказалась проводить демилитаризацию Запорожской АЭС
12.08.2022 07:28 Раиса Вовк

Россия отказалась проводить демилитаризацию Запорожской АЭС

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции. Об этом пишет Русская служба BBC.

По его словам, Россия "защищает" захваченную украинскую АЭС от терактов.

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - заявил он.

Небензя в комментариях для журналистов сообщил, что глава ООН должен пояснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать размещения любых других военных сил или военного оборудования на этой территории. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы