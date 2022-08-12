



Россия отказалась проводить демилитаризацию Запорожской АЭС

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции. Об этом пишет Русская служба BBC.



По его словам, Россия "защищает" захваченную украинскую АЭС от терактов.



"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - заявил он.



Небензя в комментариях для журналистов сообщил, что глава ООН должен пояснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".



Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать размещения любых других военных сил или военного оборудования на этой территории.