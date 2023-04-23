



Россия отказалась перенести дебаты Совета Безопасности по Израилю с Дня памяти

Россия, председательствующая в этом месяце в Совете Безопасности ООН, отказала Израилю в просьбе отложить дебаты по палестинскому вопросу, запланированные на вторник, День памяти Израиля.



Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан недавно обратился к российским представителям ООН, сообщив им о важности национального дня траура по павшим в Израиле и неуместности проведения дебатов по “Ближнему Востоку, включая палестинский вопрос”. Москва не пошла на уступки, и ее отказ был расценен как ответ на поддержку Израилем Украины в продолжающейся там войне, говорится в сообщении со ссылкой на дипломатического чиновника.

Согласно отчету, палестинцев, которые считают решение о проведении дебатов своей победой, будет представлять их министр иностранных дел Рияд аль-Малики.



Вскоре после того, как 1 апреля Россия приняла на себя председательство в Совете Безопасности ООН в течение месяца, Совет объявил, что проведет заседание по ситуации на Ближнем Востоке под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова.



В то время как Израиль стремился избежать антагонизма с Россией, которая контролирует воздушное пространство над Сирией, где Израиль действует против иранских марионеток, он несколько раз резко критиковал Москву и ее вторжение в Украину, в том числе в ООН.



В феврале Израиль вместе со 140 другими странами проголосовал за подготовленную Киевом резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую Россию вывести свои войска из страны.



Сообщается, что министерство иностранных дел Израиля обеспокоено ужесточением риторики Москвы в отношении Иерусалима после того, как Израиль впервые после российского вторжения в Украину разрешил продажу оборонительного военного оборудования Киеву.