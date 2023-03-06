



Россия отказалась передавать ОБСЕ данные о своих вооруженных силах

Россия нарушила еще одно международное обязательство, отказавшись поделиться с ОБСЕ данными о своих вооруженных силах, как того требует Венский документ. Об этом сообщает пресс-служба американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).



Отказ от участия в ежегодном обмене данными произошел в то время, когда Россия ведет войну против Украины, приостанавливает свое участие в договоре об ограничении стратегического ядерного оружия России и США и предпринимает другие шаги по подрыву европейской архитектуры безопасности.



Впервые о решении Москвы было сообщено 16 января 2022 года в письме, подписанном главой делегации РФ по контролю над вооружениями в Вене Константином Гавриловым, на имя посла Боснии и Герцеговины в ОБСЕ Синиши Бенкуна, который в то время также возглавлял Форум по безопасности и сотрудничеству.



Гаврилов заявил, что РФ не предоставит государственную информацию о своих вооруженных силах на 2023 год, как это предусмотрено главой I Венского документа, по сути, приостановив свое участие в ежегодном обмене, который происходит ежегодно до 15 декабря.



В своем письме Гаврилов написал, что решение России принято в ответ на решение Чехии приостановить выполнение своих обязательств в отношении Москвы. При этом российская делегация заявила, что не будет предоставлять данные из-за аналогичного отказа Украины на 2023 год.



"Мы исходим из того, что если РФ обменяется своим национальным отчетом данными, то он наверняка окажется в руках вышеупомянутых стран-участников", - добавил российский посол.



Венский документ, находящийся под контролем ОБСЕ, является механизмом укрепления доверия и безопасности, который позволяет 57 странам-участницам наблюдать и уведомлять друг друга о своих военных учениях и других соответствующих событиях, чтобы предотвратить неправильное толкование этих действий. Это один из немногих оставшихся механизмов политического и военного сотрудничества в Европе.