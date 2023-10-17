



Россия отдаст Украине четырех похищенных детей

Издание The Washington Post сообщило, что Россия согласилась вернуть четырех детей назад в Украину в родные семьи. Возраст украденных российскими оккупантами детей от 2 до 17 лет.



Напомним, что на следующий день, после первых поступивших данных о том, что ХАМАС выкрал в Израиле десятки женщин и детей, прошел слух о том, что Катар вступил в переговоры с террористами о возможном обмене. Однако позже израильская сторона отрицала тот факт, что находится с кем-то в процессе каких-либо переговоров.

