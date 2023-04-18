



Россия оставила в силе задержание американского журналиста

Российский судья одобрил задержание американского журналиста Эвана Гершковича, который был арестован по обвинению в шпионаже в рамках широкомасштабного подавления Кремлем инакомыслия на фоне войны в Украине.



Он и правительство США категорически отрицают обвинения.



Десятки журналистов присутствовали в зале суда, чтобы мельком увидеть Гершковича, который выглядел спокойным, когда стоял в стеклянной клетке, чтобы обжаловать свое задержание. Это было его первое появление на публике после ареста.



Репортер The Wall Street Journal стал первым американским корреспондентом со времен холодной войны, задержанным в России по обвинению в шпионаже, и его арест встревожил журналистов в стране и вызвал возмущение на Западе.

