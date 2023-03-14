



Россия опубликовала переписку с тремя странами о саботаже на "Северном потоке"

Заместитель постпреда России в ООН заявил, что Москва обнародовала переписку с Данией, Германией и Швецией по поводу взрыва на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море.



"В рамках работы по продвижению проекта резолюции СБ ООН о создании международной комиссии под эгидой ООН по расследованию диверсий на "Северных потоках" мы распространили в качестве официального документа СБ ООН и УГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям", — написал Дмитрий Полянский во вторник в Telegram.



Полянский добавил, что опубликованные документы свидетельствуют о том, что заявления властей Дании, Германии и Швеции о том, что они проинформировали Россию о ходе расследования инцидента, "не соответствуют действительности".



Трубопроводы, по которым российский природный газ доставлялся в северную Германию через Балтийское море, были повреждены в результате серии взрывов 26 сентября, что привело к утечкам, а официальные лица из стран региона назвали инцидент "вероятным саботажем".



Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил Совету Безопасности ООН, что Москва "не доверяет" отдельным расследованиям, проводимым Данией, Швецией и Германией, но "полностью доверяет" Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в организации независимого международного расследования. взрывов.



Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и другие страны заявили, что власти этих трех стран все еще расследуют нападения на трубопроводы, и что настоящая причина, по которой Россия подняла вопрос о расследовании взрывов на "Северных потоках", заключалась в том, чтобы отвлечь внимание от первой годовщины ее вторжения в Украину и нарушить деятельность ООН на ближайшие три дня, включая принятие резолюции Генеральной Ассамблеи, осуждающей действия Москвы.

