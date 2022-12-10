



Россия оказывает Ирану беспрецедентную военную поддержку

Высокопоставленные американские чиновники называют отношения между Тегераном и Москвой "полным оборонным партнерством" и предупреждают, что Россия усилит поддержку Ирана, чтобы получить больше беспилотников - а также баллистических ракет. В Великобритании разделяют эти оценки и предупреждают: "Россия также попытается получить оружие от Северной Кореи".



Американские чиновники утверждают, что Россия оказывает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на то, что Тегеран предоставит оружие для своей войны на Украине.



В репортаже, опубликованном на телеканале NBC, цитируется высокопоставленный чиновник администрации Байдена, который предупредил, что "это партнерство представляет угрозу не только для Украины - но и для соседей Ирана в регионе. Мы поделились этой информацией с нашими союзниками на Ближнем Востоке и во всем мире".



После вторжения в Украину Иран стал самым влиятельным военным сторонником России и, по оценкам, уже поставил ей сотни беспилотников. Россия использовала эти летательные аппараты для атак на энергетическую инфраструктуру Украины, которые привели к большим разрушениям, а также к гибели мирных жителей.



Фактически, по словам высокопоставленных американских чиновников, отношения между Ираном и Россией уже превратились в "полное оборонное партнерство", с потоком оружия и военных экспертов в обоих направлениях. США предупреждают, что в рамках растущего партнерства между Москвой и Тегераном Россия может поставлять Ирану передовое военное оборудование - в том числе вертолеты и оборонные системы авиации. Кроме того, иранские пилоты уже обучались в России управлению истребителем Сухой СУ-35, и не исключено, что Иран получит этот самолет уже в 2023 году.



Высокопоставленные чиновники в администрации Байдена также говорят, что Иран рассматривает возможность продажи России сотен баллистических ракет - и что иранская поддержка российских военных будет расти в ближайшие месяцы.



Британия разделяет американскую оценку: посол страны в ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия пытается получить от Ирана дополнительное оружие, включая сотни баллистических ракет - и взамен предлагает Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки. "Мы обеспокоены тем, что Россия намерена поставлять Ирану военные компоненты Более современные, что позволит Ирану укрепить свой оружейный потенциал", - сказала Вудворд.