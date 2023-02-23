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Россия обвинила Украину в "подготовке провокаций" против Приднестровья
23.02.2023 08:35 Алина Груднева

Россия обвинила Украину в "подготовке провокаций" против Приднестровья

Министерство обороны России обвинило Украину в "подготовке провокаций" против Приднестровья, которое якобы должны осуществить подразделения ВСУ и "Азов" в ближайшее время.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителей российского оборонного ведомства.

"По имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов", - сказано в сообщении.

По данным МО РФ, "вторжение" планируется под предлогом наступления россиян с территории Приднестровья, которое якобы будет "инсценировано" украинцами.

"Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул он.

В Минобороны также подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки. 

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