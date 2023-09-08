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Россия обиделась на Армению: послу передали ноту
08.09.2023 19:12 Алина Груднева

Россия обиделась на Армению: послу передали ноту

Министерство иностранных дел России вызвало посла Армении, чтобы передать ему ноту протеста из-за "недружественных шагов" его страны.

В МИД РФ возмутились запуском процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Более того, Россию возмутила поездка жены премьер-министра Армении Анны Акопян в Киев для передачи гуманитарной помощи. Последней каплей для россиян стало проведение совместных военных учений страны с США.

Нота протеста также передана послу за "оскорбительные высказывания" в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой со стороны спикера армянского парламента Алены Симонян.

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