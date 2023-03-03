



Россия не способна вторгнуться в Молдову – премьер-министр Речан

Премьер Молдовы Дорин Речан считает, что Россия не вторгнется в его страну. Он убежден, что РФ не сможет вести бои на двух фронтах. Об этом сообщает NewsMaker.



Речан отмечает, что дело не только в том, что России не хватит ресурсов для эскалации. Молдова слишком далеко, а кроме того страны разделяет Украина.

"Понятно также, что РФ не может ворваться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности", – заявил глава молдовского правительства.



Премьер-министр также отметил, что Москва ведет гибридную и информационную войну, проводя пропаганду, дезинформацию и продвигая определенные нарративы.



Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана считает, что войска Российской Федерации не будут атаковать Молдову военным путем, а попытаются парализовать ее гибридной войной. По ее словам, пока нет непосредственной угрозы для Молдовы, потому что Москва так и не смогла захватить Одессу и прийти в Приднестровье.