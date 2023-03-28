



Россия не может добиться от ООН расследования взрыва на Северном потоке

В понедельник России не удалось добиться от Совета Безопасности ООН запроса о проведении независимого расследования сентябрьских взрывов на газопроводе “Северный поток”, соединяющем Россию и Германию, из-за которого произошла утечка газа в Балтийское море.



Только Россия, Китай и Бразилия проголосовали за резолюцию, подготовленную Россией, а остальные 12 членов Совета воздержались. Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны России, Китая, Франции, США или Великобритании.



