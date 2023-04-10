



Россия нарушает международное право, не допуская консула к корреспонденту WSJ

Россия не предоставила сотрудникам консульства США доступ к репортеру Wall Street Journal Эвану Гершковичу с тех пор, как он был задержан в конце прошлого месяца. Этим она нарушает международное право, заявил в понедельник заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.



Патель заявил журналистам на очередном брифинге для прессы, что Москва на выходных официально уведомила Вашингтон о задержании, но Соединенные Штаты все еще добиваются консульского доступа к Гершковичу, задержанному с 29 марта по обвинению в шпионаже.



“На данный момент - это нарушение обязательств России по нашей консульской конвенции и нарушение международного права, — сказал Патель. - Мы подчеркнули необходимость того, чтобы российское правительство предоставило этот доступ как можно скорее”.



