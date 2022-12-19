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Россия наращивает выпуск "Искандеров"
19.12.2022 15:41 Аркадий Бочаровский

Россия наращивает выпуск "Искандеров"

Первый заместитель главы «Ростеха» Владимир Артяков в эфире канала «Россия 24» заявил о росте производства ракетных комплексов «Искандер».


По словам Артякова, «Искандер» является достаточно эффективной военной техникой, которая работает точно и надёжно.

«Здесь мы должны отметить, что количество этих пусковых установок и боеприпасов увеличили в разы», — цитирует его Интерфакс.

Также Артяков заявил, что Россия превзошла Украину по тактическим разведывательным беспилотникам, нарастив их производство после начала спецоперации.

Он назвал концерн «Калашников» одним из лидеров, который выпускает линейку этих аппаратов.
Кроме того, замглавы «Ростеха» сообщил об увеличении выпуска бронетехники и средств поражения в текущем году.

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