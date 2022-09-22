



Россия наносит большой ущерб, применяя иранские дроны



В международных СМИ сообщается о том, что Россия эффективно применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136 против украинских сил.



Полковник Родион Колягин, командир 92-й механизированной бригады рассказал Wall Street Journal о применении Shahed-136 на харьковском направлении.



Колягин рассказал о том, что дроны уничтожили две 152-мм самоходки, два 122-мм орудия и два БТР - только в его бригаде.



По данным командира, Shahed-136 развернуты, главным образом на харьковском направлении. В других регионах у русских - огромное преимущество в артиллерии, но в зоне ответственности его бригады оно было утрачено.



Независимый военный аналитик Скотт Карно из Red Six Solutions LLC утверждает, что Shahed-136 может оказаться “отличной альтернативой передовым вооружениям,которые США передают Украине - таким, как ракетные комплексы HIMARS”.



Он добавляет: “развертывание Shahed-136 может изменить оперативные планы Киева. Гигантские размеры поля боя в Украине затрудняют защиту против дронов-камикадзе”.



По данным украинского правительства, Иран на настоящий момент передал России 46 Shahed-136.

