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Россия намерена перебросить в Беларусь 20 тысяч мобилизованных
29.09.2022 12:11 Раиса Вовк

Россия намерена перебросить в Беларусь 20 тысяч мобилизованных

Россия планирует разместить в Беларуси 20 000 своих мобилизованных. О таких данных Главного управления разведки сообщила в четверг, 29 сентября, замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, 20 тысяч мобилизованных в России должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца. Соотношение опытных и мобилизованных должно составить один к пяти.

Маляр отметила, что для размещения планируют использовать военные фонды и гражданские здания. Под эти нужды передают склады, ангары, помещения брошенных сельскохозяйственных предприятий.

По словам Маляр, россияне после увеличения штата будут использовать военную технику со складов в Беларуси и снятую с хранения в РФ. Также Россия планирует для перевозки военных мобилизовать гражданские грузовые и легковые автомобили.

Также власть Беларуси дала указание силовикам способствовать мобилизации россиян, которые недавно заехали на белорусскую территорию, добавила замминистра. 

Напомним, накануне в СНБО пообещали Минску ответ, в случае нападения со стороны Беларуси. 

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