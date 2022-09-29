



Россия намерена перебросить в Беларусь 20 тысяч мобилизованных

Россия планирует разместить в Беларуси 20 000 своих мобилизованных. О таких данных Главного управления разведки сообщила в четверг, 29 сентября, замминистра обороны Анна Маляр.



По ее словам, 20 тысяч мобилизованных в России должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца. Соотношение опытных и мобилизованных должно составить один к пяти.



Маляр отметила, что для размещения планируют использовать военные фонды и гражданские здания. Под эти нужды передают склады, ангары, помещения брошенных сельскохозяйственных предприятий.



По словам Маляр, россияне после увеличения штата будут использовать военную технику со складов в Беларуси и снятую с хранения в РФ. Также Россия планирует для перевозки военных мобилизовать гражданские грузовые и легковые автомобили.



Также власть Беларуси дала указание силовикам способствовать мобилизации россиян, которые недавно заехали на белорусскую территорию, добавила замминистра.



Напомним, накануне в СНБО пообещали Минску ответ, в случае нападения со стороны Беларуси.