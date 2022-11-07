



Россия накапливает в Беларуси иранские дроны

Армия РФ накапливает в Беларуси иранские дроны. Это является большой проблемой. Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в эфире канала Sky News.



По его словам, иранские беспилотники накапливаются в Беларуси "достаточно близко к Киеву" и это "наибольшая проблема" Украины.



"Нам удалось забрать из неба около 70-75% всех беспилотников и ракет. У них заканчиваются ракеты, это точно. Сегодня российский флот не уходил со своих баз в море, где пускал свои ракеты. А вот иранские беспилотники – это самая большая проблема. Они дешевые, и они приходят роем. Очень тяжело иметь дело с ними", - заявил дипломат.



Он отметил, что Западу следует давить на Иран и вводить против него новые санкции.