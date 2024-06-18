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Россия начала учения в Тихом океане
18.06.2024 22:30 MIGnews.com

Россия начала учения в Тихом океане

В маневрах военно-морского флота РФ принимают участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также около 20 самолётов и вертолётов, сообщило российское министерство обороны. Учения будут проходить до 28 июня “в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей”, говорится в сообщении.

Среди прочего, согласно заявлению ведомства, учения призваны отработать борьбу с подводными лодками и защиту от воздушных атак.

Путин сегодня прибыл в КНДР 18 июня с двухдневным “дружественным государственным визитом”, сообщили в Кремле, а также в государственных СМИ Северной Кореи.




 

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