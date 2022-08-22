



Россия начала серийное производство морской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Российский гиперзвуковой комплекс "Циркон" запущен в серийное производство, сообщил в субботу вечером, 20 августа, российским СМИ министр обороны РФ Сергей Шойгу.



"Мы начинаем серийное производство противокорабельных ракет "Циркон". Мы фактически приняли их на вооружение. В этом году это будет документально подтверждено", — сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1", сообщают российские государственные СМИ.



По сообщению ТАСС, ракетные комплексы "Циркон" будут развернуты на надводных кораблях уже в сентябре, причем первым будет оснащен фрегат "Адмирал Горшков".

