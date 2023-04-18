



Россия начала поставки истребителей Су-35 в Иран

Россия начала поставки иранским ВВС российских истребителей Су-35, которые первоначально были изготовлены для Египта. Об этом сообщает VIDEO MILITARNYI NEWS.



На видео, снятом в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране, запечатлен момент посадки трех самолетов Су-35. По данным OSINT-аналитика Tendar, самолеты окрашены в цвета, предназначенные для египетских Военно-воздушных сил. В конце 2022 года западная разведка сообщала о договоренностях между Ираном и РФ на поставку истребителей Су-35 в обмен на военную помощь.

Администрация Байдена имеет информацию о поставках современного оружия, включая системы ПВО, вертолеты и истребители из россии в Тегеран.Член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Шахрияр Хейдари подтвердил намерение закупить российские истребители уже в январе 2023 года. Предполагалось, что самолеты будут поставлены на вооружение после 21 марта.Су-35С оснащен бортовой системой радиолокации, оптико-локационной станцией, бортовым комплексом обороны, способен управлять групповыми действиями авиации в воздухе, а также применять новейшие управляемые авиационные ракеты.