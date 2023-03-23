



Россия - крупнейший иностранный инвестор Ирана

Россия инвестировала 2,76 миллиарда долларов в Исламскую Республику в течение текущего финансового года, который закончился на этой неделе, сообщил Financial Times Эхсан Хандоузи.



По словам министра финансов Тегерана, эти инвестиции были сделаны в различных секторах, таких как промышленность, в том числе горнодобывающая, и транспорт.



“Мы определяем наши отношения с Россией как стратегические, и мы работаем вместе во многих аспектах, особенно в экономических отношениях”, — сказал Хандоузи.



Он подчеркнул, что Китай и Россия являются двумя основными экономическими партнерами Ирана, и что Тегеран планирует расширить свои отношения с ними путем реализации “стратегических соглашений”.



Что касается обвинений Украины и ее западных союзников в том, что Иран поставил России беспилотники для использования в войне против Украины, Хандоузи сказал, что конфликт был “неудачным” для Ирана. Однако он не ответил на вопрос, получает ли Тегеран доходы от продажи оружия в Россию.



Во вторник верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг эти обвинения и вместо этого обвинил Соединенные Штаты в развязывании конфликта на Украине и извлечении из этого выгоды.



Заместитель управляющего Центрального банка Ирана Мохсен Карими заявил в январе, что Иран и Россия соединили свои системы межбанковских коммуникаций и переводов, чтобы способствовать увеличению торговых и финансовых операций.



После того как США вновь ввели санкции против Ирана в 2018 году, страна была отключена от базирующейся в Бельгии службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, ключевой международной банковской точки доступа.



Некоторые российские банки также столкнулись с аналогичными ограничениями после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.



Cогласно данным министерства финансов Ирана, которое цитирует Financial Times, санкции ограничили способность Ирана привлекать иностранные инвестиции, поскольку Афганистан является вторым по величине иностранным инвестором после России, вложившим 256 миллионов фунтов стерлингов.



Китайские инвестиции составили всего 131 миллион долларов после Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов.



