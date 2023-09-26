



Россия критикует Израиль за передачу Украине средств по борьбе с ядерной аварией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Израиль после того, как глава израильской комиссии по атомной энергии заявил, что Иерусалим поставил Украине оборудование, которое поможет ей справиться с возможной ядерной аварией.



“Если бы предки нынешней израильской элиты знали, что их прямые потомки спонсируют режим, который прославляет их убийц и идеологию Холокоста”, – написала Захарова в Telegram, повторяя российский рефрен о том, что “Украина – это нацистский режим”.



По сообщению израильской общественной телекомпании "КАН-11", высказывания Захаровой стали ответом на заявление генерального директора израильской комиссии по атомной энергии Моше Эдри на Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.



Эдри сообщил, что “Израиль в этом году предоставил Украине оборудование в рамках обязательств Израиля по договорам по предотвращению ядерных аварий”.



МАГАТЭ неоднократно выражала обеспокоенность после того, как Россия захватила контроль над Запорожской атомной электростанцией, крупнейшей в Европе, и вокруг нее продолжают бушевать боевые действия.