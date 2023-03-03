



Россия: компании, сорвавшие оборонные заказы, перейдут под "внешнее управление"

Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий работу компаний, которые выполняют гособоронзаказ, в условиях военного положения. Согласно документу, в случае нарушения поставок военной продукции в компаниях будут вводить внешнее управление, сообщает Meduza.



Управляющую организацию будут выбирать по предложению Минпромторга. Права акционеров компании, сорвавшей гособоронзаказ, будут приостановлены.



После вторжения в Украину в России начали ужесточать законодательство в области гособоронзаказа. В июле 2022 года Путин подписал закон, который запрещает компаниям отказываться от госконтрактов, связанных с проведением "контртеррористических и иных операций".



В сентябре 2022 года в уголовный кодекс были внесены изменения, предусматривающие наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет за нарушение условий гособоронзаказа.



В соответствии с российским законодательством, военное положение с 20 октября действует на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, об аннексии которых РФ объявила в сентябре 2022 года. Власти РФ неоднократно заявляли, что не планируют вводить военное положение по всей стране и в других регионах.