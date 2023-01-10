



"Россия, какой мы ее знаем, может не пережить ближайшее десятилетие"

Atlantic Council опубликовал доклад с прогнозами на ближайшее десятилетие. Один из разделов называется “Россия, которая нам известна сегодня исчезнет”.



В докладе говорится: “ Россия, какой мы ее знаем, может не пережить ближайшее десятилетие.



Одним из самых удивительных выводов стало то, что многие респонденты указали на возможность распада России в ближайшее десятилетие, предположив, что война Кремля против Украины может привести к серьезным потрясениям в великой державе с самым большим арсеналом ядерного оружия на планете.



Почти половина (46 процентов) респондентов ожидают, что к 2033 году Россия либо станет несостоявшимся государством, либо распадется. Более одной пятой (21 процент) считают Россию наиболее вероятной страной, которая станет несостоявшимся государством в течение ближайших десяти лет, что более чем в два раза превышает процентное соотношение для следующего по распространенности выбора - Афганистана.



Что еще более поразительно, 40 процентов респондентов ожидают, что к 2033 году Россия распадется на части из-за революции, гражданской войны, политической дезинтеграции или по какой-либо другой причине. Европейцы особенно пессимистично относятся к распаду России: 49 процентов из них предвидят такое событие, по сравнению с 36 процентами американцев.



У этого есть и более мрачный контекст: Четырнадцать процентов респондентов считают, что Россия, скорее всего, применит ядерное оружие в течение ближайших десяти лет. Среди тех, кто ожидает, что в ближайшее десятилетие страна переживет и государственный крах, и распад, 22 процента респондентов считают, что применение ядерного оружия станет частью этой истории через десять лет.



Некоторые, однако, видят надежду: Из тех, кто считает, что в ближайшее десятилетие Россию ждет государственный крах или распад, 10 процентов полагают, что вероятность того, что к концу этого периода она станет демократической, наиболее высока среди всех ныне существующих автократических стран”.