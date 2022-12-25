



"Россия изматывает ВСУ тактикой девять к одному генерала Суровикина"

Российские войска изматывают ВСУ благодаря тактике «девять к одному», которую использует командующий ВС РФ в зоне спецоперации Сергей Суровикин. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка.



«Превосходство нашей артиллерии составляет где-то девять к одному, то есть, по сути, на порядок. То же — с авиацией», — пояснил он в интервью «Царьграду».



Благодаря такому соотношению вооружений российская армия имеет возможность вытягивать украинские подразделения в бои на изматывание и «перемалывать» части противника. Это выигрышная стратегия, что признает даже украинское командование, подчеркнул эксперт.