



Россия использует Курскую АЭС для хранения ракетного вооружения

Российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



"В течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области представители из РФ завозили ракеты в комплексы С-300. Также в конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом. Не исключено, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими силами в военных целях", - говорится в сообщении.



Как подчеркнули в разведке, объект может использоваться для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА. Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет.



"Данная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь – МАГАТЭ", - заявили в ГУР.