



Россия ищет партнера из стран Ближнего Востока в создании истребителя Checkmate

Генеральный директор “Рособоронэкспорта” Александр Михеев заявил, что Россия предлагает странам Ближнего Востока участвовать в проекте легкого истребителя пятого поколения Checkmate.



“Рособоронэкспорт” рассматривает варианты совместного создания современной высокотехнологичной продукции”, – сообщил Михеев.



По его словам, на сегодняшний день Россия активно прорабатывает предложения по развитию партнерства со странами Ближнего Востока в сфере трансфера технологий и совместных разработок.