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Россия ищет партнера из стран Ближнего Востока в создании истребителя Checkmate
16.02.2023 13:39 Наталья Богинская

Россия ищет партнера из стран Ближнего Востока в создании истребителя Checkmate

Генеральный директор “Рособоронэкспорта” Александр Михеев заявил, что Россия предлагает странам Ближнего Востока участвовать в проекте легкого истребителя пятого поколения Checkmate.

“Рособоронэкспорт” рассматривает варианты совместного создания современной высокотехнологичной продукции”, – сообщил Михеев.

По его словам, на сегодняшний день Россия активно прорабатывает предложения по развитию партнерства со странами Ближнего Востока в сфере трансфера технологий и совместных разработок.

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