



Россия имеет право применить тактическое ядерное оружие против ВСУ — Рогозин

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Россия имеет все основания для того, чтобы применить тактическое ядерное оружие для остановки контрнаступления Украины.



Видео с его соответствующим заявлением публикует в четверг, 4 мая, Telegram-канал "Военкоры Русской весны".



"В соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия", — сказал Рогозин.



Он подчеркнул, что данный вид оружия является "великим уравнителем" как раз в тех случаях, когда противник явно превосходит в обычных вооружениях. В связи с этим Рогозин призвал наносить ядерные удары по скоплениям украинских войск.