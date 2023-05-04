Россия имеет право применить тактическое ядерное оружие против ВСУ — Рогозин
Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Россия имеет все основания для того, чтобы применить тактическое ядерное оружие для остановки контрнаступления Украины.
Видео с его соответствующим заявлением публикует в четверг, 4 мая, Telegram-канал "Военкоры Русской весны".
"В соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия", — сказал Рогозин.
Он подчеркнул, что данный вид оружия является "великим уравнителем" как раз в тех случаях, когда противник явно превосходит в обычных вооружениях. В связи с этим Рогозин призвал наносить ядерные удары по скоплениям украинских войск.