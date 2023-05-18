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Россия и Уганда решили не размещать оружие в космосе первыми
18.05.2023 19:38 Наталья Богинская

Россия и Уганда решили не размещать оружие в космосе первыми

В четверг российские СМИ сообщили, что Россия и Уганда подписали заявление об отказе от размещения оружия в космосе первыми. Об этом шла речь на встрече Лаврова с главой МИД Уганды Джедже Одонго. Отмечается, что инициатива по проведению этой встречи была со стороны России.

"Стороны смогли договориться о партнерстве в производстве космических спутников, а также обсудили ситуацию в Украине и общую обстановку в мире", – говорится в сообщении.

Основной отраслью экономики Уганды является сельское хозяйство. Страна считается одной из самых бедных и наименее развитых в мире. .

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