



Россия и Уганда решили не размещать оружие в космосе первыми

В четверг российские СМИ сообщили, что Россия и Уганда подписали заявление об отказе от размещения оружия в космосе первыми. Об этом шла речь на встрече Лаврова с главой МИД Уганды Джедже Одонго. Отмечается, что инициатива по проведению этой встречи была со стороны России.



"Стороны смогли договориться о партнерстве в производстве космических спутников, а также обсудили ситуацию в Украине и общую обстановку в мире", – говорится в сообщении.



Основной отраслью экономики Уганды является сельское хозяйство. Страна считается одной из самых бедных и наименее развитых в мире. .