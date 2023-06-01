



Россия и Китай хотят получить контроль над Арктикой

Изменение климата ускоряет и усиливает конкуренцию в Арктике как никогда раньше, открывая регион для большей коммерческой и стратегической борьбы именно в тот момент, когда Россия, Китай и Запад стремятся расширить там свое военное присутствие. Об этом пишет The New York Times.



Растущая важность региона подчеркивается поездками государственного секретаря США Энтони Блинкена, который примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Норвегии 1 июня. На этой неделе Блинкен планирует также посетить Швецию и Финляндию, встретиться с лидерами всех трех стран, давящих на Турцию, чтобы ратифицировать скорейшее вступление Швеции в НАТО.



В пятницу в Хельсинки, столице новейшего члена НАТО, он выступит с большой речью об Украине, НАТО и РФ.



“Долгое время страны неохотно обсуждали Арктику в качестве возможной военной зоны. Но это быстро меняется. Российская агрессия плюс изменение климата создают "идеальный шторм", – говорит Матти Песу аналитик Финского института международных отношений.



Существует новая атмосфера холодной войны, смешанная с тающим льдом, который влияет на военное планирование и открывает новые экономические возможности и доступ к природным ресурсам. Хотя НАТО выгодны трудности России в Украине, на самом деле Североатлантический союз имеет значительную уязвимость на севере. С изменением климата судоходные пути становятся менее скованными льдом и более легкими для навигации, что делает Арктику более доступной и привлекательной для конкурентной коммерческой эксплуатации, а также военного авантюризма.



“Россия заявила, что хочет сделать Арктику своей – пятым военным округом наравне с другими четырьмя”, – объясняет Роберт Дальшо, директор по исследованиям Шведского агентства оборонных исследований. “Китай также был занят попытками утвердиться в регионе и использовать новые “размороженные” маршруты. И это одна из причин, почему НАТО считает Китай серьезной проблемой безопасности”.

