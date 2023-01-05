



Россия и Иран расширят сотрудничество в космической сфере

В российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос договорились о сотрудничестве с двумя иранскими компаниями в области пусковых услуг.



В распространенном в четверг сообщении Роскосмоса, посвященном международному космическому сотрудничеству России в 2022 году, говорится, что в результате организованных при участии госкорпорации международных мероприятиях, конференциях и выставках были подписаны “меморандумы о сотрудничестве в области пусковых услуг с иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid”.



Ранее о подписанных меморандумах российской стороной официально не сообщалось.