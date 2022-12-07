



Россия хочет спасти мир от "угрозы, исходящей от Украины"

Россия созывает заседание Совета безопасности ООН из-за поставок оружия Украине. Об этом на заседании заявил постоянный представитель Москвы в ООН Василий Небензя.



“Западное оружие, предназначавшееся Украине, всё чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке. Эта проблема создаёт реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности. Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря”, - заявил Небензя.



Также Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что видит "угрозу, исходящую от Украины". По его словам, если ее не "удастся устранить миром - Россия это сделает военным путём".



"Если эти цели (цели полномасштабного вторжения России в Украину - ред.) не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в “нормальное, добрососедское государство”, из которого не будет исходить угроза РФ, значит, эта цель будет достигнута путем военным", - заявил Небензя.



В свою очередь представитель Украины в ООН Сергей Кислица резко ответил представителю РФ Василию Небензе, который "свалил" с заседания Совбеза, а кроме того - еще и потролил его в Twitter.