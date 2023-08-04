



Россия хочет купить у КНДР артиллерийские снаряды, - Кирби

Россия планирует расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести партию артиллерийских снарядов для использования на войне против Украины.



Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, такую информацию получила американская разведка.



"Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности путем продажи артиллерийских снарядов России", - заявил Кирби.



Координатор Совбеза добавил, что последний визит российского министра обороны Сергея Шойгу в КНДР связан именно с попытками РФ убедить Пхеньян в продаже боеприпасов.