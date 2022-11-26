



Россия готовится к арктической войне - СМИ

Российская Федерация ведёт подготовку к вероятному большому военному конфликту в Арктике, пишет 19FortyFive



Как пишет обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу, в последнее время Россия ясно дает понять, что считает этот регион “своим” и увеличивает там военное присутствие.



Своё мнение Сучиу подтверждает тем, что военные РФ расширяют авиабазу “Нагурская” на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.



Обозреватель пишет, что с территории базы совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ-31. По его мнению, в перспективе на военном объекте могут появиться такие боевые машины, как “Армата”, “Курганец-25” и “Бумеранг”. Однако, подчёркивает Сучиу, когда эти машины могут быть доставлены в Арктику на данный момент не ясно. Также неизвестно, располагает ли Кремль ресурсами для производства этих машин в больших количествах после введения санкций.



Ранее в Пентагоне уже высказывали прогнозы, что Арктика может стать зоной соперничества США, России и Китая, а президент США Джо Байден назвал этот регион стратегически важным для Штатов.



На фоне усиления российской военной активности в арктическом регионе, США учредят должность посла в Арктике.