



Россия готовит провокацию на границе с Беларусью: даже Соловьева приедет

Россия планирует масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Для освещения событий в Беларусь приедет пропагандист Владимир Соловьев. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.



"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование РФ планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Белоруссии", - говорится в сообщении.



Согласно информации ГУР, для подробного освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ.



Для этого на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.



Отмечено, что цель провокации - создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия Вооруженных сил страны в войне на стороне России.



Напомним, ранее командующий обороной Киева объяснил, зачем Россия опрокидывает военных в Беларусь. По его словам, пока все боевые части, которые создала Россия в Беларуси, были позже переброшены на восток. Кремль использует территорию своего союзника для восстановления техники и обучения солдат.



Также мы писали, что Россия отправила в Беларусь новые подразделения своих войск, а также эшелоны с техникой. Вероятно, РФ производит ротацию