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Россия готова рассмотреть предложение о встрече Байдена и Путина на G20
11.10.2022 13:52 Ольга Белозерова

Россия готова рассмотреть предложение о встрече Байдена и Путина на G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с рядом заявлений по ситуации вокруг Украины. 

Так, он заявил, что если США предложат провести встречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, то в РФ рассмотрят такую возможность.

"Если от США поступит предложение о встрече Байдена с Путиным на G20, то мы его рассмотрим", - сказал Лавров.

Также Сергей Лавров отметил, что цели российской "спецоперации" в Украине не меняются: "Украина не должна быть террористическим государством, которому всё дозволено". 


 

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