



Россия готова рассмотреть предложение о встрече Байдена и Путина на G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с рядом заявлений по ситуации вокруг Украины.



Так, он заявил, что если США предложат провести встречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, то в РФ рассмотрят такую возможность.



"Если от США поступит предложение о встрече Байдена с Путиным на G20, то мы его рассмотрим", - сказал Лавров.



Также Сергей Лавров отметил, что цели российской "спецоперации" в Украине не меняются: "Украина не должна быть террористическим государством, которому всё дозволено".





