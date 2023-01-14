



Россия готова достичь целей "спецоперации" через переговоры

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к достижению целей "специональной военной операции" в Украине с помощью переговоров.



Об этом он заявил в своем выступлении на заседании Совбеза ООН, сообщает РБК.



По словам Небензи, закончить военные действия можно будет "лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России, и когда закончится дискриминация для русскоязычного населения этой страны".



Дипломат подчеркнул, что Россия готова к сценарию, по которому целей можно достичь мирным путем - с помощью переговоров. В противном случае, по словам Небензи, Россия добьется целей военым путем.



Представитель РФ подчеркнул, что Россия не декларировала своими целями "уничтожение Украины как государства", ее "деукраинизацию и насильственную русификацию".

