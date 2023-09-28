



Россия договаривается с Ираном о поставке дальнобойных ракет

Американский институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре пишет, что Иран и Россия ведут переговоры о новых поставках дронов, а также баллистических ракет “Фатех-110” и “Зульфикар” с радиусом действия 300 километров или более.



Дроны, ракеты и компоненты систем ПВО были показаны министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита в Иран во второй половине сентября.



18 октября 2023 года, указывает ISW, истекает срок действия резолюции Совета безопасности ООН, ограничивающей возможности Ирана легально продавать ракеты с радиусом действия более 300 километров.



После этого, считают эксперты Института изучения войны, Россия сможет получить ракеты “Фатех-110” и “Зульфикар”, интерес к которым Москва проявляет уже давно.