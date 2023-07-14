



Россия до сих пор не поставила Ирану оплаченные Су-35: при чем здесь Израиль

Иран уже больше года ожидает поставки из России партию многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-35, за которые Тегеран заплатил Москве еще во время правления бывшего президента Хасана Рухани. Об этом пишет Bourse&Bazaar Foundation со ссылкой на собственные источники.



Интерес к этой теме вызвал недавний комментарий командующего ВВС Ирана бригадного генерала Хамида Вахеди.



"Что касается закупки истребителей Су-35 у России, то они нам нужны, но мы не знаем, когда они поступят в нашу эскадрилью", – заявил он.



Один из собеседников издания сообщил, что Иран совершил "полную оплату" за 50 российских истребителей Су-35. К моменту заключения соглашения Россия обещала передать самолеты в 2023 году. По данным издания, Тегеран так и не получил ни одного самолета. Другой источник, сотрудник службы безопасности Ирана, заявил, что комментарий Вахеди "вызвал разочарование", поскольку привлек внимание к поставкам российских истребителей. Он добавил, что руководство Ирана "испытывает неудобство" в связи с тем, что Россия якобы не выполняет взятые ранее обязательства.



Издание отмечает, что информация о том, что Россия до сих пор не передала Ирану ни одного купленного истребителя Су-35, демонстрирует, что “в Москве отношения с исламской республикой рассматривают как карту, которую можно разыграть в соответствии с собственными потребностями”.



“Задержку с поставкой можно объяснить крепкими отношениями между Россией и Израилем”, – утверждает издание.



В июне Axios сообщил, что израильские официальные лица столкнулись с российскими коллегами по поводу растущего военного сотрудничества России с Ираном и возможности того, что Россия поставит Ирану передовые системы вооружений. По данным Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскрыл "открытый и откровенный" диалог с российскими официальными лицами на закрытых слушаниях с израильскими законодателями 13 июня. Нетаниягу сказал, что "жалобы есть с обеих сторон – русские выразили обеспокоенность поддержкой Израиля Украине, а Израиль обеспокоен сотрудничеством Москвы с Ираном".



По мнению источника, из-за своего высокомерия иранские сторонники жесткой линии “попали в ловушку”, считая себя равноправным партнером России, просто потому, что “русские стоят в очереди, чтобы купить у них оружие”.



“Несмотря на амбиции иранских генералов, Россия продолжает относиться к Ирану гораздо хуже, чем к союзнику. Россия выступила с совместным заявлением с Советом сотрудничества стран Персидского залива, подтвердив претензии Объединенных Арабских Эмиратов на три иранских острова – Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса”, – сказал он изданию. “Связи Тегерана с Москвой никогда не строились на доверии. Они были построены на взаимных страхах и потребностях”.

