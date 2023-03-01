



Россия будет наказывать за “дискредитацию” любых участников войны в Украине

О подготовке и внесении поправок объявил 1 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал поддержать поправки о “дискредитации добровольцев”.



“Дискредитацию добровольцев” планируют добавить в две статьи Уголовного кодекса РФ.



Статья 207.3 – “публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил в целях защиты интересов страны и граждан, поддержания международного мира и безопасности” – предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.



Статья 280.3 – “публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил, а также на дискредитацию исполнения госорганами России своих полномочий за пределами территории страны в определенных целях” – до 5 лет лишения свободы.



Этим же законопроектом планируется ужесточить ответственность за совершение действий, указанных в части 1 обеих статей. Рассмотреть законопроекты с поправками о «дискредитации добровольцев» планируется на заседании 2 марта.



Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина не распространять новые поправки о наказании на высший командный состав Минобороны РФ и добровольческих отрядов, в том числе ЧВК “Вагнер”.



“Это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. В противном случае любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности”, – говорится в обращении Пригожина, которое публикует его пресс-служба.



Сам Пригожин и его наемники неоднократно публично критиковали Минобороны РФ, в том числе оскорбляя руководителей министерства.