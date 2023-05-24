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Россия будет "крайне жестко" реагировать на дальнейшие атаки, - Шойгу
24.05.2023 14:29 Ирина Демьянова

Россия будет "крайне жестко" реагировать на дальнейшие атаки, - Шойгу

Россия будет "крайне жестко" реагировать на дальнейшие атаки боевиков, проникающих на ее территорию с территории Украины.

Об этом заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

Российские военные заявили во вторник, что они разгромили боевиков, которые накануне атаковали приграничный регион России с использованием бронетехники, убив более 70 человек, а оставшихся оттеснили обратно в Украину.

"Мы будем и впредь реагировать на такие действия украинских боевиков оперативно и крайне жестко",  — заявил Шойгу в комментарии, опубликованном министерством обороны.

 

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