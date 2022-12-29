



Российского пленного мучили прокуроры МУС

Прокуроры Международного уголовного суда (МУС) требовали от пленных из ДНР дать показания против России, рассказал РИА Новости вернувшийся из плена танкист Сергей Филип.



Филип принимал участие в боевых действиях как оператор-наводчик в танковом батальоне отдельного 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты ДНР. Летом 2022 года его захватили в плен.



"Из Европы приехало два прокурора Международного (уголовного, – ред.) суда в Гааге и один переводчик… Это когда в лагере военнопленных я уже был, они приехали судить Российскую Федерацию и людей. В итоге сказали: "Вы будете давать показания?" Я сказал, что да, буду, но у меня есть адвокат – я вначале с ним поговорю, а потом мы будем с вами общаться. После этого они замолчали, они уже никаких вопросов мне не задавали, потому что поняли, что у меня платный адвокат. И все, у них руки опустились", – сказал Филип.