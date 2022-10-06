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Российского активиста Кара-Мурзу обвиненили в госизмене
06.10.2022 18:42 Евгения Маркова

Российского активиста Кара-Мурзу обвиненили в госизмене

Российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, заключенному в апреле в тюрьму за осуждение вторжения России в Украину, предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил российским информационным агентствам его адвокат.

"Нашему клиенту были предъявлены обвинения после того, как он трижды критиковал российские власти на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Никакой угрозы (для страны) эти выступления не представляли, это была публичная, открытая критика", — сообщил ТАСС адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров.
 

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