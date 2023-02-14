



Российское радио: РФ может превратить Украину в одну большую дымящуюся яму

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что у России есть оружие, способное превратить Украину в «одну большую дымящуюся яму».



Однако РФ пока не готова этого сделать, отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Также журналист указал на второй вариант — с оружием меньшей мощности.



«Речь может вестись о ямах вместо Луцка, Ровно, Ивано-Франковска, Киева, Черкасс, Полтавы, Винницы, но мы не готовы к этому», — уточнил он.

Военкор подчеркнул, что Москва не готова «к такому мощному, но очень убедительному удару». «Мы фехтуем на той площадке, которая сегодня нам предоставлена», — пояснил он.