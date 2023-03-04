



Российское МВД фиксирует рекордный рост преступлений по “экстремистским” статьям

Министерство внутренних дел РФ зарегистрировало в январе 2023 года 157 преступлений “террористического характера” и 134 преступления “экстремистской направленности”. Эти показатели выросли на 12,1% и 157,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщают российские СМИ со ссылкой на материалы ведомства.



Отмечается, что число “экстремистских” преступлений стало рекордным за последние годы. По сравнению с январем 2019 года, когда МВД зафиксировало 35 преступлений этой направленности, в 2023-м их число выросло почти в четыре раза.



По данным МВД, большинство таких преступлений совершается в интернете. Как ранее отмечал генпрокурор РФ Игорь Краснов, “экстремистские” действия все чаще выражаются в призывах к насилию в интернете, и особую остроту это приобрело с началом “специальной военной операции”.