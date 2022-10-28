



Российское командование скрывает реальные потери в армии

В РФ пытаются избежать панических настроений в рядах армейцев, поэтому не называют реальные потери военнослужащих. По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Об этом сообщил Генштаб ВСУ 28 октября.



Так, в Запорожской области уничтожены восемь единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих. На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов.



Но командование российских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих.



Напомним, авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 27 октября, нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три опорных пункта и пять позиций зенитных ракетных комплексов.



Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.