



Российским СМИ запретили называть Зеленского президентом Украины

Кремль потребовал от подконтрольных СМИ перестать называть Владимира Зеленского президентом Украины. Об этом сообщает “Холод2 со ссылкой на сотрудников изданий, которые получили соответствующее указание.



Оно было разослано вечером 15 сентября и касалось всех медиа: как интернет-СМИ, так и телеканалов. Издание пишет, что “в определенных редакциях некоторые сотрудники сочли это поводом для увольнения”.



Администрация президента РФ предписала называть украинскую власть “режимом Зеленского”. Прежде всего, это необходимо делать в заголовках, однако такую формулировку требуется использовать и в самом тексте новостей.



Как отмечает издание, в сервисе “Дзен.Новости” с 15 сентября большая часть новостных заметок действительно выходит без слова “президент” при упоминании Зеленского, однако некоторые издания соблюдают запрет лишь частично. В свою очередь, агентство Regnum, которое преимущественно указывало формальный статус президента Украины, теперь именует его “главой киевского режима”, “киевским” и “украинским лидером”.