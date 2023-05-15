



Российским мобилизованным грозит до 15 лет за переход в ЧВК "Вагнер"

За переход в состав ЧВК "Вагнер" российским мобилизованным грозит 15 лет тюрьмы, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.



"Мобилизованным, которые перейдут в ЧВК "Вагнер", будет грозить до 15 лет тюрьмы. Если они попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. Они не могут уйти из армии на фронте", – сказал депутат.



При этом он назвал ЧВК "незаконным вооруженным формированием".



"Россия – вот государство же у нас есть, – должно обладать абсолютной монополией на создание, развитие и применение вооруженных сил. Никаких частных компаний близко быть не может", – подчеркнул Соболев.



Накануне мобилизованные из Ульяновской области записали видеообращение, в котором попросили принять их в ряды наемников ЧВК "Вагнер" из-за отсутствия провизии, боеприпасов и эвакуации раненых в подразделениях Минобороны РФ.



"Мы все добровольцы, добровольно пришли защищать свою Родину, но в связи со сложившейся ситуацией мы хотим защищать Родину в подразделениях ЧВК "Вагнер", чтобы мы знали, что за нашими спинами есть тыл, нас в любое время вывезут и нам сюда привезут боеприпасы", – заявили мобилизованные.



Пригожин, которому запретили набирать наемников в тюрьмах для штурма Бахмута, ранее сообщал, что мобилизованные россияне добровольно вступают в ряды его группировки.



"В настоящее время ЧВК "Вагнер" проводит подготовку мобилизированного личного состава общим количеством до трех мотострелковых бригад", – говорил Пригожин в середине апреля.



Перед этим мобилизованные жаловались, что их вывезли в Луганскую область и заставили подписать контракты с ЧВК.



"Тут уже нас под автоматами загоняют, все, тут началось давление. Приехали представители ЧВК "Вагнер" с оружием, их порядка 30 человек. Сейчас (нас) просто будут крутить, вертеть, хотят вывезти на какой-то полигон", – сообщил в разговоре с родными один из российских солдат.

