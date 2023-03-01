



Российским компаниям предложили самостоятельно защищаться от БПЛА

Российские компании смогут покупать системы для противодействия беспилотникам, чтобы защитить собственные объекты.



Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в эфире "Соловьев Live".



По словам Картаполова, ПВО может защитить жизненно важную инфраструктуру не только во время войны с Украиной, но и от терроризма.



"Есть достаточно недорогие средства борьбы с БПЛА, которые производятся и которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты, тем самым обеспечив их функционирование на постоянной основе", — отметил Картаполов.



Он подчеркнул, что российские средства ПВО в настоящее время сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов. Председатель комитета Госдумы считает, что в прямой защите также нуждаются нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.



По его словам, РФ должна учитывать западные вооружения при планировании "оборонительных стратегий".

