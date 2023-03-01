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Российским компаниям предложили самостоятельно защищаться от БПЛА
01.03.2023 12:13 Алина Груднева

Российским компаниям предложили самостоятельно защищаться от БПЛА

Российские компании смогут покупать системы для противодействия беспилотникам, чтобы защитить собственные объекты.

Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в эфире "Соловьев Live".

По словам Картаполова, ПВО может защитить жизненно важную инфраструктуру не только во время войны с Украиной, но и от терроризма.

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с БПЛА, которые производятся и которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты, тем самым обеспечив их функционирование на постоянной основе", — отметил Картаполов.

Он подчеркнул, что российские средства ПВО в настоящее время сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов. Председатель комитета Госдумы считает, что в прямой защите также нуждаются нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

По его словам, РФ должна учитывать западные вооружения при планировании "оборонительных стратегий".
 

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